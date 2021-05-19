Песков заверил, что вакцинацию от коронавируса не планируют делать обязательной

Он, комментируя слова Медведева, заявил, что такой вопрос даже не прорабатывается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что необходимо сделать вакцинацию от коронавируса не добровольной, а обязательной. Об этом пишет сегодня, 19 мая, РИА Новости.

Медведев предположил, что для того, чтобы защитить подавляющее большинство населения от заражения, нужно принуждать людей делать прививки. Он добавил, что в этой ситуации «юристам придется дать свои ответы».

Песков заявил, что изменят законодательство не планируют, так что вакцинация останется добровольной.

«В предметном плане никаких действий <…> не выполняется»,

— сказал пресс-секретарь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам.