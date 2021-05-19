Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам

Страны Евросоюза договорились разрешить въезд на территорию Евросоюза туристам, полностью вакцинированным от .COVID-19.
Об этом сообщает AFP. Какими точно надо вакцинироваться, не уточняется. В Брюсселе страны Евросоюза решили увеличить порог числа зараженных в стране, из-за которого ее объявляют небезопасной для въезда.
В этом месяце Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые минимум за две недели до этого сделали прививку одним из одобренных в союзом препаратом. В комиссии уточняли, что предложение не исключает необходимости для приезжих сдавать тесты и проходить карантин.
Евросоюзом одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и J&J. «Спутник V» проходит проверку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза».