Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам

Глава немецкого ведомства заявил, что одновременно с этим Евросоюз должен искать способы для сохранения диалога с Россией. Фото: pixabay

Глава немецкого ведомства заявил, что одновременно с этим Евросоюз должен искать способы для сохранения диалога с Россией. Фото: pixabay

Страны Евросоюза договорились разрешить въезд на территорию Евросоюза туристам, полностью вакцинированным от .COVID-19.

Об этом сообщает AFP. Какими точно надо вакцинироваться, не уточняется. В Брюсселе страны Евросоюза решили увеличить порог числа зараженных в стране, из-за которого ее объявляют небезопасной для въезда.

В этом месяце Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые минимум за две недели до этого сделали прививку одним из одобренных в союзом препаратом. В комиссии уточняли, что предложение не исключает необходимости для приезжих сдавать тесты и проходить карантин.

Евросоюзом одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и J&J. «Спутник V» проходит проверку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза».