Премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»

Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, решил премьер-министр. Фото: pixabay

Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, решил премьер-министр. Фото: pixabay

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал социальную политику Евросоюза и заявил о крахе «мечты Евросоюза».

Европейская мечта — это сделать так, чтобы у всех были равные условия, сообщает агентство ANSA. До коранавируса общество было раздроблено, неравенство было и есть во всём. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, решил премьер-министр.

Он также назвал женщин и молодёжь незащищенными слоями населения. Такие проблемы с социальной политикой мешают развитию Европейского союза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму призвали США отдать Аляску. Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель в комментариях под постом Госдепа США в Facebook с предложением «вернуть Крым», попросил США отдать Аляску. Если США так хочет исторической справедливости, то пусть первая отдаст Аляску России, написал Гемпель.