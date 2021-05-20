Биологи заявили о создании вакцины от новых штаммов COVID

Биологи заявили о создании вакцины от новых штаммов COVID
Возможно, появится антигенный препарат с несколькими мутациями. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Ученые намерены реализовать обновленный вариант препарата, который будет активен против новых штаммов.

Об этом рассказала профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, все платформы будут двигаться по пути создания третьего укола, который был бы уже активен против новых вариантов вируса. Она также добавила, что ученые постараются модифицировать сам вирус.

Как сообщили «РИА Новости», специалист отметила, что биологи планируют модифицировать вирус, чтобы удалить ключевые аминокислоты, имеющие плохие свойства для человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга начали получать приглашения на вакцинацию от COVID-19.

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