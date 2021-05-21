К пенсионерам в Петербурге вновь зачастили «ремонтники» и «почтальоны»: обманщики стащили у стариков 700 тысяч за сутки

В последнее время в Северной столице небывалых масштабов достигло «дистанционное мошенничество», когда злоумышленники, действуя по телефону или через интернет, заставляют граждан переводить им деньги. Однако сейчас, кажется, снова набирают обороты аферисты, действующие по старинке, «оффлайн».

Так, в четверг, 20 мая в полицию Адмиралтейского района обратился 76-летний местный житель. Он рассказал, что на лестничной площадке его дома на Канонерской улицы встретил мужчину и женщину, которые представились специалистами газовой службы. Неизвестные предложили пенсионеру проверить состояние его газовой плиты и снять показания со счетчиков.

Во время проводимых операций они, однако, куда больше заинтересовались сбережениями старика: из серванта в комнате после ухода «специалистов» пропало 300 тысяч рублей. Обоим злоумышленникам на вид было около 25 лет, мужчина примерно 175 см ростом, был одет в синюю рубашку без рукавов черные джинсы и обувь. У женщины были темные, заплетенные в косу волосы, бежевое платье и черная сумочка.

В тот же день немногим позже к правоохранителям Кировского района обратилась 95-летняя пенсионерка с проспекта Ветеранов. Она рассказала, что к ней в квартиру пришла «сотрудница почты», которая предложила обменять старые денежные купюры на новые. Это не показалось пожилой петербурженке подозрительным, поэтому она доверила незнакомке 400 тысяч рублей своих сбережений. Женщина выглядела неприметно: около 50 лет, темные волосы, темные юбка и кофта.

По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела.

Хоть иногда и кажется, что в таких случаях вычислить мошенников невозможно, все же регулярно появляются новости о задержании обманщиков. Так, несколько дней назад задержали 22-летнего «ремонтника», который предложил 83-летней старушке поменять окна, взял деньги за работу и скрылся — он получил от пенсионерки 23,4 тысячи рублей, за которые теперь ответит по закону. У молодого человека, однако, был сообщник — его до сих пор разыскивают.

А неделю назад полицейские по горячим следам задержали «продавщиц мёда». Две женщины, 52 и 34 лет, под предлогом рассказа о товаре проникали в квартиры к старикам и похищали сбережения, отвлекая внимание «продажей». Одна из преступниц, как выяснилось, уже была судима за кражи, мошенничество и наркотики.