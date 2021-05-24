Комбинированная вакцина и новый штамм: последнее о COVID-19 в России и мире

Последствия пандемии коронавируса могут быть еще более серьезными, чем мы думаем. В ВОЗ считают, что смертность от инфекции может быть до трех раз выше официальных данных. Тем временем, появляются все новые угрозы — в Великобритании нашли новый штамм COVID-19.

В мире число зараженных новой коронавирусной инфекцией приближается к 170 миллионам. Пандемия, которая длится уже более года, нанесла серьезный ущерб по экономике разных стран. Так, Германия свой ущерб оценила в 300 миллиардов евро. Как отметил глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.

Пока власти стран оценивают ущерб экономике, во Всемирной организации здравоохранения пытаются получить точные данные о человеческих потерях. В ВОЗ считают, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек, о чем говорит официальная статистика, а 6–8 млн.

Между тем, стало известно о новой угрозе — в Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса. Речь идет о штамме VUI-21MAY-01. По словам главы управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл, пока в стране отслеживают распространение нового штамма и стараются с осторожностью локализовать вспышку. Данных о том, насколько опасен новый штамм, нет.

К слову, японские ученые из Университета Иокогамы сообщили, что антитела у людей, которые заразились COVID-19, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев.

В мире продолжают надеяться на то, что победить коронавирус поможет массовая вакцинация населения. В настоящее время российские ученые приступили к испытанию вакцины, которая обладает двойным действием и защищает не только от коронавируса, но и от гриппа. Сегодня препарат проходит стадию доклинических испытаний. Исследование пока проводят на хомяках.