В Ленобласти двое мужчин подрались, а затем прогремел выстрел

В Ленобласти двое мужчин подрались, а затем прогремел выстрел
Мужчина выстрелил в оппонента. Фото: pixabay.com

В результате было возбуждено уголовное дело из-за хулиганства.

В Ленинградской области ночью 23 мая прогремела стрельба. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в Кингисеппе – там по непонятной причине поссорились двое мужчин. Они не смогли решить конфликт словами, поэтому началась драка. В какой-то момент один из участников кулачного боя достал пневматический пистолет и выстрелил.

Оппонент тут присмирел, так как получил травму. На место прибыли медики, диагностировавшие ранение скуловой кости. Состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное.

Хулигана же смогли задержать по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель такси избил курьера в Купчино.

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