Берег реки Карповки начнут благоустраивать в июне

Берег реки Карповки начнут благоустраивать в июне
Карповка. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

В городе появится еще одно общественное пространство.

В Санкт-Петербурге в июне 2021 года планируют благоустроить новое общественное пространство на берегу реки Карповки. Речь идет про участок неподалеку от Петропавловского моста на пересечении с проспектом Медиков. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Известно, что специалистам предстоит привести в порядок плитку, заняться озеленением территории, установить освещение и разобраться с парковкой. У местных жителей интересовались, каким они видят общественное пространство – их пожелания также будут учтены во время проведения работ.

Губернатор города Александр Беглов неоднократно говорил, что нужно интересоваться запросами горожан, так как они лучше понимают некоторые проблемы тех или иных мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАТИ начислила штрафов на 7 млн рублей за нарушения при благоустройстве в Петербурге.

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