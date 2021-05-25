Названы главные способы борьбы с тревогой у россиян

Названы главные способы борьбы с тревогой у россиян
Перечислены главные способы борьбы с тревогой у россиян. Фото: Pixabay

Лишь малая часть жителей России-22% для того, чтобы справиться с тревогой принимают успокоительные средства.

Примерно треть граждан РФ -34% спасаются с тревожным состояние посредством общения с близкими, при этом 27% борются со стрессом сладким. ТАСС, ссылаясь на сведения аналитиков холдинга «Ромир» сообщает, что к сладкому «за помощью» обращаются чаще женщины — 29%, несмотря на это, среди мужчин не ненамного меньше «сладкоежек»- 23%.

Специалисты объясняют, что сладкое помогает в борьбе со стрессом людям в возрастной группе от 21 до 40 лет — 31%, немногим меньше — от 51 до 74 лет — 23% и от 41 до 50 лет -21%.

Отмечается, что к лекарствам прибегают лишь 22% россиян. Из них 18% мужчин и 25% женщин.

Ранее Gazeta.SPb писала, что диетолог объяснила, почему людей тянет к сладкому или соленому.

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