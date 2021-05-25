Минздрав назвал единственный способ победить коронавирус

Михаил Мурашко заявил, что помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Михаил Мурашко заявил, что помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, переломить ее может вакцинация. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, эпидемиологическая обстановка остается непростой в ряде российских регионов, помочь избежать большого числа заражений COVID-19 можно при достижении коллективного иммунитета.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко призвал медиков самим подавать пример ответственного отношения к здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 мая стало известно о поступлении в Петербург первой партии «КовиВака». Главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса.