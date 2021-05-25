Кипяток заливает дворы на Серебристом бульваре и Асафьева, фонтаны бьют из-под земли на Ленинском и Большой Морской: «водные процедуры» в Петербурге

Кипяток заливает дворы на Серебристом бульваре и Асафьева, фонтаны бьют из-под земли на Ленинском и Большой Морской: &#171;водные процедуры&#187; в Петербурге
Коммунальная авария на Серебристом бульваре. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Жителям Северной столицы последний месяц весны запомнится не только рекордными грозами и дождями, но и зрелищными коммунальными авариями.

Так, минувшим вечером, в ночь на 25 мая, на Серебристом бульваре в Приморском районе города дороги залил кипяток. На кадрах видео, опубликованных очевидцами происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» заметно, что от проезжей части буквально поднимается пар.

Комментаторы отмечают, что в результате инцидента транспорт троллейбусного парка №6 на Аэродромной улице оказался заблокирован. Впрочем, к месту аварии быстро прибыли коммунальные службы, поэтому последствия прорыва вряд ли успели сильно сказаться на трафике и комфорте горожан.

Аналогичный случай произошел на Морской набережной, где двор вместе с припаркованными машинами оказался скрыт под горячей водой. Точное количество автомобилей, получивших повреждения, неизвестно, но на первый взгляд, судя по фотографиям с места происшествия, пострадали не меньше десятка авто.

Место происшествия. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Куда более заметным стал прорыв трубы на Ленинском проспекте 20 мая. Возле гипермаркета «Максидом» из-под земли забил гигантский фонтан холодной воды. По предварительным данным, людей рядом не оказалось, но какой урон нанесла коммунальная авария транспорту, осталось под вопросом.

Очередной прорыв трубы на Ленинском проспекте. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В середине мая специалистам ГУП «ТЭК СПб» пришлось отключить горячую воду в школе на улице Асафьева, потому что во дворе рядом с ней забил настоящий гейзер.

Место прорыва. Фото: скриншот «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» «ВКонтакте»

А 5 мая на набережной Мойки из-под земли хлынул поток горячей воды, на несколько часов даже заблокировав проезд по Большой Морской улице. Коммунальщикам в итоге пришлось заменить более 4 метров изношенного трубопровода, который и стал причиной аварии. Gazeta.SPb публиковала фоторепортаж с места событий.

Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Прорыв трубы с кипятком на Большой Морской. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Кстати, как выяснили специалисты ГУП «ТЭК СПб», по итогам отопительного сезона наибольшее число коммунальных аварий пришлось на Пушкинский и Колпинский районы — в них произошло 40% от всех нарушений. Ситуация, наоборот, существенно улучшилась в Выборгском, Калининском, Приморском и Московском районах.

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