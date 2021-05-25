Кипяток заливает дворы на Серебристом бульваре и Асафьева, фонтаны бьют из-под земли на Ленинском и Большой Морской: «водные процедуры» в Петербурге

Жителям Северной столицы последний месяц весны запомнится не только рекордными грозами и дождями, но и зрелищными коммунальными авариями.

Так, минувшим вечером, в ночь на 25 мая, на Серебристом бульваре в Приморском районе города дороги залил кипяток. На кадрах видео, опубликованных очевидцами происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» заметно, что от проезжей части буквально поднимается пар.

Комментаторы отмечают, что в результате инцидента транспорт троллейбусного парка №6 на Аэродромной улице оказался заблокирован. Впрочем, к месту аварии быстро прибыли коммунальные службы, поэтому последствия прорыва вряд ли успели сильно сказаться на трафике и комфорте горожан.

Аналогичный случай произошел на Морской набережной, где двор вместе с припаркованными машинами оказался скрыт под горячей водой. Точное количество автомобилей, получивших повреждения, неизвестно, но на первый взгляд, судя по фотографиям с места происшествия, пострадали не меньше десятка авто.

Куда более заметным стал прорыв трубы на Ленинском проспекте 20 мая. Возле гипермаркета «Максидом» из-под земли забил гигантский фонтан холодной воды. По предварительным данным, людей рядом не оказалось, но какой урон нанесла коммунальная авария транспорту, осталось под вопросом.

В середине мая специалистам ГУП «ТЭК СПб» пришлось отключить горячую воду в школе на улице Асафьева, потому что во дворе рядом с ней забил настоящий гейзер.

А 5 мая на набережной Мойки из-под земли хлынул поток горячей воды, на несколько часов даже заблокировав проезд по Большой Морской улице. Коммунальщикам в итоге пришлось заменить более 4 метров изношенного трубопровода, который и стал причиной аварии. Gazeta.SPb публиковала фоторепортаж с места событий.

Кстати, как выяснили специалисты ГУП «ТЭК СПб», по итогам отопительного сезона наибольшее число коммунальных аварий пришлось на Пушкинский и Колпинский районы — в них произошло 40% от всех нарушений. Ситуация, наоборот, существенно улучшилась в Выборгском, Калининском, Приморском и Московском районах.