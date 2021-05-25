Петербуржцев предупредили о сильном ветре

Петербуржцев предупредили о сильном ветре
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В среду, 26 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В МЧС предупредили о сильном ветре.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Утром и днем ожидаются дожди. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +6…+8 градусов, днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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