В Волховском районе мужчина напал на двух приезжих

В Волховском районе мужчина напал на двух приезжих
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

В Волховском районе задержали мужчину, который избил двух приезжих.

Двое потерпевших остановились в Сясьстрое, чтобы зайти в продуктовый магазин. На улице у них произошел конфликт с местным жителем. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес мужчинам телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе УВО по Ленобласти.

Однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержали водителя, который нанес телесные повреждения работнику службы доставки. Инцидент произошел в субботу, 22 мая, на пешеходном переходе на Дунайском проспекте.

Волховский район происшествия сясьстрой


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка сбила пешехода в центре Петербурга
Депутат Госдумы предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Байден признал неизбежность достройки «Северного потока — 2»
Российские ученые научились выявлять осложнения у зараженных коронавирусом
В Волховском районе мужчина напал на двух приезжих
В Красногвардейском районе пешеход попал под колеса машины
От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев
В США захотели увидеть Путина с праздничным тортом из-за «Северного ...