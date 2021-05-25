В Волховском районе мужчина напал на двух приезжих

В Волховском районе задержали мужчину, который избил двух приезжих.

Двое потерпевших остановились в Сясьстрое, чтобы зайти в продуктовый магазин. На улице у них произошел конфликт с местным жителем. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес мужчинам телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе УВО по Ленобласти.

Однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержали водителя, который нанес телесные повреждения работнику службы доставки. Инцидент произошел в субботу, 22 мая, на пешеходном переходе на Дунайском проспекте.