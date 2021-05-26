В Петербурге сотрудник ДПС спас 76-летнюю пенсионерку из задымленного подъезда в «высотке»

В Петербурге в Колпине 25 мая сотрудник ДПС заметил, что на Заводском проспекте дома 38 произошло сильное задымление на верхних этажах многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Примерно в 15:00 лейтенант полиции Ильдар Сафиулин, пока патрулировал на маршруте, заметил задымление в «высотке».

Он позвонил в экстренные службы, а затем направился прямиков в задымленный дом. Оказалось, что верхние этажи стоят в дыму, тогда Сафиулин стал звонить во все квартиры, чтобы оповестить жильцов.

Так, всем, кроме одной женщины, удалось покинуть дом самостоятельно.

76-летняя пенсионерка из-за проблем со здоровьем сама выйти из подъезда не смогла. Тогда полицейский помог пожилой женщине спуститься вниз.

Сотрудники пожарной охраны прибыли на место происшествия и ликвидировали задымление. Выяснилось, что возгорание случилось в мусоропроводе. Однако под воздействием воздушной тяги дым поднялся вверх. Сообщается, что пострадавших нет.

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