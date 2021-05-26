Подозреваемый задержан: мужчина отправил матери годовалой девочки запрещенные снимки

Подозреваемый задержан: мужчина отправил матери годовалой девочки запрещенные снимки
Подозреваемый задержан в Адмиралтейском районе. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Адмиралтейском районе задержан подозреваемый по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 19 мая 29-летняя женщина обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный хочет совершить развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2019 года рождения.

Выяснилось, что неизвестный о своем желании написал женщине в Сети.

Кроме того, мужчина выслал на мобильный телефон матери годовалой девочки фотографий несовершеннолетних с изображением порнографического характера.

20 мая вечером после оперативно-розыскных мероприятий был задержан 34-летний мужчина.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан уроженец Таджикистана, пристававший в лифте к 8-летней девочке.

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