В Петербурге зарегистрировали еще 39 смертей от коронавируса

В Петербурге зарегистрировали еще 39 смертей от коронавируса
Коронавирус в Петербурге продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 39 случаев.

Об этом стало известно в среду, 26 мая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 392 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 162 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 119 600 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщила, что в больнице имени Семашко возобновят прием ковид-пациентов.

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