Холдинг Setl Group подвел «социальные» итоги 2020 года

В 2020 году холдинг Setl Group вложил около 7,5 млрд рублей в социальные проекты — строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство, транспортную инфраструктуру, благотворительность, заботу об объектах культурного наследия. Кроме того, в бюджеты было перечислено 8,4 млрд рублей налогов: 5,4 млрд — в региональный бюджет, 3 млрд — в федеральный.

В прошлом году Setl Group ввел в эксплуатацию девять соцобъектов, среди них — школа №573 с двумя бассейнами в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе была построена еще одна школа с двумя бассейнами. Обе школы в совокупности рассчитаны на 2475 учеников.

Также построено шесть детсадов для 1005 детей в проектах «Солнечный город», «Чистое небо», «Философия на Московской», «Облака на Лесной», «PULSE на набережной», «Лондон». Построена начальная школа с детсадом на 460 детей в проекте «ArtLine в Приморском».

Что касается сохранения культурного наследия, то в 2020 году холдинг завершил первый этап восстановления производственного здания с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге на Октябрьской набережной. Там построена котельная. Кроме того, согласован проект реставрации здания канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» и водонапорной башни архитектора Якова Чернихова на Васильевском острове.

Планируется, что в этом году Setl Group продолжит работу в рамках охранных обязательств на Ультрамариновом заводе, в особняке Веге, «Красном гвоздильщике»), а также введет в эксплуатацию еще 12 соцобъектов — три школы, начальную школу с детсадом и 8 детских садов в разных районах Петербурга и пригородах, рассчитанных на 5 тыс. мест.

В 2021 году Setl Group начал за свой счет проектировать Большой Смоленский мост через Неву в Невском районе Петербурга (новый разводной мост в створе ул. Коллонтай и Большого Смоленского проспекта), а также развязки на Октябрьской набережной. Строится ряд магистралей городского и районного значения.