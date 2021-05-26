Ночью на Васильевском загорелась пятикомнатная коммуналка

В Василеостровском районе Петербурга вспыхнул пожар. Спасатели тушили пламя в коммунальной квартире.

Возгорание случилось в среду, 26 мая, на 14-й линии, 33. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 23:34. К месту происшествия направили три пожарных расчета.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в пятикомнатной коммуналке произошло возгорание в 12-метровой комнате. Огонь охватил пять «квадратов».

Информация о пострадавших устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЦ Континент на Бухарестской эвакуировали из-за пожара.