Несовершеннолетняя петербурженка забеременела после изнасилования в парке

Несовершеннолетняя петербурженка забеременела после изнасилования в парке
Девушку изнасиловали в парке. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Кировском районе Петербурга несовершеннолетняя девушка попала в больницу после изнасилования. У нее диагностировали беременность.

В среду, 26 мая, в отдел полиции поступило сообщение из Детской городской больницы о том, что в 18 часов в учреждение была доставлена 17-летняя жительница. Медики диагностировали у нее беременность раннего срока.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранителям также стало известно, что в начале мая 2021 девушка была изнасилована неизвестным в парке «Александрино».

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о попытке изнасилования на «собеседовании» и в Ленобласть под угрозой пистолета.

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