Мужчина поджег спорившего с ним приятеля в Ленобласти

Во Всеволожском районе задержан местный житель, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджог.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая. На следующий день в отдел полиции поступило сообщение из медучреждения о том, что накануне был госпитализирован с ожогами 13% головы, туловища и конечностей 31-летний мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, на территории гаража, расположенного в деревне Лаврики, знакомый после ссоры облил мужчину растворителем и поджег.

Через несколько часов после получения информации полицейские задержали 32-летнего подозреваемого у дома №40 в указанной деревне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище. Свой поступок женщина внятно объяснить не смогла.