В России за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 9 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9 039 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 14,3% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 035 207 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 759 пациент, 402 человека скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 836 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 105 человек. Третье место у Подмосковья — 735 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 94 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%.

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