Связанный труп на Утиной, тело на дороге в Мурино и бездыханный мужчина на дереве: трагические случаи последней недели в Петербурге и Ленобласти

В Приморском районе Северной столицы на Утиной улице минувшим утром обнаружили труп неизвестного мужчины азиатской внешности.

Как сообщают правоохранители, бездыханное тело нашли возле дома №1 по 1-й Утиной улице. Обстоятельства гибели мужчины еще предстоит выяснить полицейским: его ноги были привязаны к туловищу, а на шее осталась веревка. К сожалению, видеонаблюдение возле места происшествия отсутствует, поэтому установить детали инцидента будет непросто. Тем не менее, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело.

Не менее загадочный случай произошел вечером 24 мая в Мурино. На бульваре Менделеева заметили труп мужчины с раскинутыми руками. Очевидцы рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», что к месту происшествия оперативно прибыли медики, которые накрыли труп и уехали — подробности остаются тайной. О личности погибшего также известно немного — им оказался 21-летний молодой человек.

Местные жители отмечают, что около семи вечера были слышны странные крики и звук, обычно сопровождающий падение чего-то тяжелого. Комментаторы добавляют, что это уже 40-й случай в городе — опровергнуть или подтвердить такую статистику затруднительно, но подобные происшествия в Мурино, похоже, действительно не редкость.

В тот же день из реки Волхов в Ленобласти спасатели вытащили тело мужчины, которое обнаружили очевидцы. Его личность как и обстоятельства смерти не установлены — детали происшествия выясняет полиция.

21 мая в Кудрово ужасную находку совершил маленький мальчик: девятилетний ребенок прогуливался в районе Итальянского переулка, когда его глазам предстал труп мужчины на дереве. Малыш побежал к отцу и рассказал о случившемся, а мужчина сразу же позвонил в полицию. На данный момент известно лишь, что погибшему было 29 лет, и он являлся жителем Северной столицы.

Наконец, неделю назад в лесопарковой зоне возле Глухарской улицы обнаружили мертвого 51-летнего гражданина Узбекистана. Судя по всему, мужчина пролежал там в течение одного-двух дней. На его теле обнаружили множественные ссадины, ушибы и кровоподтеки, а смерть, как утверждают эксперты, наступила от механической асфиксии.

Погиб ли неизвестный в результате нападения или несчастного случая — предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело.