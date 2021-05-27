Песков ответил на слова президента Польши о «ненормальной» России

Риторика главы Польши, который назвал Россию «ненормальной страной», является неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия желает добиться дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, включая Польшу.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что ненависть к стране у некоторых польских политиков не дает возможности проявлять политическую мудрость.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике и она нам не нравится», — заявил Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной и агрессором.