Польский президент назвал Россию «ненормальной страной»

Польский президент назвал Россию «ненормальной страной»
Глава Польши заявил, что действия Москвы не могут быть приняты международным сообществом. Фото: pixabay

Негативные высказывания в отношении России допустил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом он заявил во время своего выступления в Грузии. По словам Дуда, Россия является ненормальной страной и агрессором.

Как сообщили «РИА Новости», польский лидер также пообещал обсудить отношения с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2020 года Польша обвинила Россию в своей плохой репутации. Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб заявил, что Москва представляет собой наибольшую угрозу.

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