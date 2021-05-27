Хакеры-таксисты, похищавшие деньги с банковских счетов и 1,5 млн рублей за сутки: борьба мошенничеством в Петербурге

Полиция Петербурга раскрыла группировку хакеров, которые с помощью таксистов похищали деньги с банковских счетов пассажиров.

Мошенники в Северной столице изобретают все более изощренные схемы хищения средств. В четверг, 27 мая, стало известно о задержании троих злоумышленников, которые, с помощью вредоносной программы и информации в теневом сегменте интернета получали доступ к личным аккаунтам пользователей в некоторых приложениях.

Получив информацию о счете, привязанном к профилю, хакеры выводили деньги под видом оплаты услуг подставных лиц, которые официально были трудоустроены таксистами. Схема успела разрастись до внушительных масштабов: на момент задержания с аферистами работали 13 водителей. Их вербовали по простому принципу: все таксисты находились в сложной жизненной ситуации и остро нуждались в деньгах.

При этом мужчины не знали о криминальной схеме, им просто доплачивали по пять тысяч рублей вне зависимости от суммы, которую удалось украсть преступникам. Таким образом в Петербурге лишились средств как минимум 40 человек.

В итоге следователями Невского района возбуждено три уголовных дела по ч. 3 с. 158 УК РФ (кража). В ходе обысков правоохранители изъяли около 60 сим-карт, 14 смартфонов, ноутбуки и другие доказательства преступной деятельности группировки. Двое задержанных оставлены под стражей, еще один отпущен под подписку о невыезде.

Более «традиционные» методы обмана граждан, увы, продолжают приносить злоумышленникам прибыль. а последние сутки к стражам порядка обратились трое пенсионеров, которые стали жертвами телефонных мошенников. Всем троим пострадавшим поступали звонки от «сотрудников банков», которые запугивали пожилых петербуржцев «подозрительными операциями» на их банковских счетах.

В результате старики самостоятельно перевели мошенникам 490, 500 и 400 тысяч рублей. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, преступники разыскиваются.

Добавим, что банк ВТБ недавно провел исследование, по итогам которого выяснилось, что чаще всего аферисты совершают звонки по вторникам в период с 11 до 14 часов. При этом у мошенников, как пишет РИА Новости, есть график работы, перерывы на обед и выходные едва ли не в соответствии с производственным календарем.

Надо признаться, столь бережное отношение аферистов к своей деятельности удивляет, учитывая их равнодушие к жертвам, у которых они зачастую отбирают последние деньги.