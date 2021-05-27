В Лавриках мужчина облил своего знакомого спецжидкостью и поджег

В Ленинградской области оперативники задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своего знакомого.
Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 32-летнего мужчины.
Следствие полагает, что 25 мая в деревне Лаврики мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился возле гаражей. С ним был его знакомый.
Там же обвиняемый с целью его убийства, облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Пострадавшему диагностировали ожоги лица, тела и рук.
Однако закончить начато мужчине не удалось, так как люди, находящиеся рядом потушили огонь и вызвали скорую.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого.