Ученый рассказал, опасен ли «желтый грибок» из Индии для россиян

Ученый рассказал, опасен ли «желтый грибок» из Индии для россиян
В Индии зафиксировали заражение "желтой плесенью". Фото: Pixabay

Он убежден, что нет, так как отличаются санитарные и климатические условия.

Ученый Александр Чепурнов рассказал, представляет ли опасность «желтый грибок», обнаруженный в Индии, для россиян. Об этом пишет РБК.

Он убежден, что соотечественникам не о чем переживать, так как между Россией и Индией есть большая разница и в санитарных, и в климатических условиях. Эксперт верит, что «желтый грибок» вряд ли появится в России, при этом в нашей стране есть свои грибки.

Чепурнов объяснил, что грибки появляются у пациентов, переболевших коронавирусом, из-за ослабевания организма после болезни. Инфекция повреждает кровеносную, иммунную и нервную системы, после чего может развиться розовый лишай или кандидоз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль рассказал, что делать, если россияне не захотят вакцинироваться от коронавируса.

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