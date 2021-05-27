В соцсетях рассказали о самочувствии водителя, пострадавшего в ДТП на «Скандинавии»

Женщина, представившаяся супругой мужчины, заявила, что он угодил в реанимацию.

В Ленинградской области сегодня вечером, 27 мая, произошла жесткая авария с участием двух большегрузов. В результате инцидента, кажется, серьезно пострадал водитель, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», обсуждая пост в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на трассе А-181 «Скандинавия». Один из пользователей написал, что водитель наиболее поврежденной машины остался жив и у него якобы диагностировали только серьезный перелом. Тем временем женщина, представившаяся супругой мужчины, заверила, что сейчас он находится в реанимации.

Официальная информация пока что не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе А-181 «Скандинавия» затрудненно движение из-за двух аварий.