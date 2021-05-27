ПМЭФ пройдет в Экспофоруме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

ПМЭФ пройдет в Экспофоруме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора
ПМЭФ пройдет в "Экспофоруме". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Площадку специально не использовали во время пандемии коронавируса как стационар.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как продвигается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму. Новостями он поделился в эфире 78 канала.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса при планировании крупного мероприятия важно соблюдать все предосторожности. Условия участия в форуме были разработаны с учетом всех действующих ограничений. Беглов добавил, что ПМЭФ пройдет в чистой территории с санитарной точки зрения.

«Когда в марте прошлого года была сложная обстановка и возник вопрос о строительстве временных стационаров, мы не стали задействовать Экспофорум под инфекционный стационар. Это тоже учитывал Роспотребнадзор, когда давал согласие на проведение ПМЭФ именно здесь»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям.

новости СПб ПМЭФ Роспотребнадзор экспофорум


 

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