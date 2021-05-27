На мосту Александра Невского после аварии образовалась пробка

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петеребург

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петеребург

Участником ДТП стал каршеринг.

В Санкт-Петербурге вечером 27 мая на мосту Александра Невского произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на правом ряду на въезде к мосту. Там столкнулись каршеринг и грузовик – водитель легковушки не справился с управлением и врезался в большегруз. В результате машина получила серьезные повреждения. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Из-за инцидента образовался затор, который стал причиной пробки.

«Большая машина подмяла под себя «Делимобиль» на заезде на мост А. Невского, пробка на въезд на мост 20 минут,

— пишет свидетель.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии.