В Британии радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Известно, что у журналистки образовались тромбы.

Ведущая радио «Би-би-си» Лиза Шоу скончалась после того, как сделала прививку от коронавируса. Ей ввели препарат британо-шведской компании AstraZeneca, после чего образовался тромбоз. Об этом сообщает The Independent.

Родственники радиоведущей рассказывают, что женщина жаловалась на головные боли уже спустя неделю после вакцинации. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, какова связь между препаратом и летальным исходом.

Напоминаем, что в некоторых странах Европы уже отказались от использования AstraZeneca из-за риска обнаружения тромбоза. При этом в компании уверяют, что объективных поводов для этого нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю на 15% увеличилось количество заболевших коронавирусом.