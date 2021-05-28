На Бухарестской на дороге подрались два водителя: один из них, кажется, таксист

На Бухарестской на дороге подрались два водителя: один из них, кажется, таксист
Два мужчины подрались на проезжей части. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы считают, что происходящее было больше похоже на драку.

На Бухарестской улице вечером 27 мая произошла ожесточенная драка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось прямо на проезжей части. На видео, которым поделился очевидец, видно, что один мужчина бьет другого. Можно предположить, что запечатлены водителя легковушек, которые стоят неподалеку. Судя по всему, один из агрессоров является водителем такси.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Также не выяснено, что стало причиной ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии. Мужчине делают операцию, чтобы спасти его жизнь.

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