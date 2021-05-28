Автомобиль влетел в фонарный столб после ДТП на перекрестке Сизова и Королева

Автомобиль влетел в фонарный столб со светофором. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Автомобиль влетел в фонарный столб со светофором. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На перекрестке проспектов Сизова и Королева в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин после столкновения отлетела в фонарный столб.

Дорожный инцидент случился сегодня, 28 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины серьезно пострадали. У одной из них полностью раскурочена передняя часть. Вторая иномарка врезалась в фонарный столб со светофором. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

На месте работают сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших не приводится.

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