По дороге в Угольную Гавань перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 28 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«В Угольной гавани Поло завалил Патриота», — написал автор записи.
На кадрах видно, что перевернутый автомобиль занял большую часть дороги. Вторая машина остановилась неподалеку с разбитым бампером.
К месту происшествия прибыла дорожная полиция. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП. К месту аварии приезжала реанимация.