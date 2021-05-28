По дороге в Угольную Гавань перевернулся автомобиль

По дороге в Угольную Гавань перевернулся автомобиль
Автомобиль перевернулся, на месте дорожная полиция. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 28 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В Угольной гавани Поло завалил Патриота», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевернутый автомобиль занял большую часть дороги. Вторая машина остановилась неподалеку с разбитым бампером.

К месту происшествия прибыла дорожная полиция. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП. К месту аварии приезжала реанимация.

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