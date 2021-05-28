ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса» в COVID-19: как пройдут и чем грозят события мирового масштаба в Петербурге

Уже на следующей неделе Петербург примет международный экономический форум. Следом – чемпионат Европы по футболу и праздник всех выпускников «Алые паруса». Власти города утверждают, что Северная столица может позволить провести себе эти мероприятия в очном формате. При этом в городе все еще растут показатели по суточному приросту заболевших COVID-19 после майских праздников. Теперь Петербург ждет десятки тысяч гостей, что едва ли положительно скажется на эпидемиологической обстановке.

О том, как Петербург будет принимать мероприятия мирового масштаба в ближайшее время накануне губернатор Александр Беглов рассказал в эфире телеканала 78.

Он подчеркнул: год назад у Петербурга не было выбора – из-за эпидемиологической ситуации власти были вынуждены перенести все лучшие проекты в онлайн.

«Сейчас у нас есть и ресурсы и опыт, чтобы провести мероприятия. Организаторы ПМЭФ наладили взаимодействие с Роспотребнадзором, подготовились, выполнили все требования, создали оргкомитет. Большая инфраструктура была создана для безопасности участников», — заявил губернатор.

Он также напомнил, что «Экспофорум», где пройдет ПМЭФ не стали использовать для организации временного госпиталя, несмотря на то, что в прошлом году подошли близко к такому решению. По словам Беглова, другую площадку решили использовать, думая о мероприятиях, которые могут пройти в будущем.

Договоренности с Роспотребнадзором удалось достичь и при проведении в городе матчей Евро-2020. На это время заполняемость стадионов составит 50%. Болельщиков разместят на Дворцовой и Конюшенной площадях. Еще одна фан-зона будет организована в «Юбилейном». Для всех будут действовать одни правила – соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Как отметил губернатор, желательно пройти вакцинацию.

Беглов вновь также пообещал провести «Алые паруса» в очном формате. При этом он не исключил, что к этому празднику могут ввести некоторые ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Если число заболевших не будет расти, есть вероятность, что петербуржцы смогут наблюдать шоу в акватории Невы, как и раньше.

Пока, заметил Беглов, темпы снижения заболеваемости замедлились. Ситуацию он, однако, назвал контролируемой.

«Мы хорошо подготовились. Коек на сегодня достаточно. Тем не менее, хочу обратить внимание на то, что система здравоохранения способна выдержать нагрузку, но ресурс не бесконечен», — добавил губернатор. Александр Беглов также призвал горожан пройти вакцинацию.

В настоящее время прививку сделали более 600 тыс. человек. Таких цифр недостаточно, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала ответы на вопросы о вакцинации.