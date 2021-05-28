Преступление и наказание: на Красносельском шоссе насмерть сбили электромонтера, а 18-летней гонщице на «Порше» грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП

За последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло много серьезных инцидентов на дорогах: смертельные аварии и ДТП со множеством жертв. Минувшая ночь не стала исключением — неизвестный на трассе сбил дорожного рабочего. Злоумышленника разыскивает «Ленсвет».

В ночь на 28 мая на Красносельском шоссе на юго-западе Северной столицы трудилась бригада из троих электромонтеров. Работы были окончены к полуночи, и светоотражающие знаки, которые в таких случаях обязательно ставят возле зоны проведения ремонта, убрали в служебную «Газель». В этот самый момент дорожного рабочего, стоявшего на обочине, сбивает «Ниссан Ноут», мчащийся на полной скорости.

Судя по всему, водитель «Ниссана» потерял управление, поскольку иномарку вынесло с дороги, и автомобиль только зацепил электромонтера, въехав в грузовик. Машина рабочих была оборудована проблесковыми маячками, а на одежде сотрудников «Ленсвет» всегда есть светоотражатели. Кроме того, трасса в достаточной мере освещалась. Это, к сожалению, не уберегло погибшего мужчину от лихача за рулем.

«Ленсвет» обращается к автомобилистам с видеорегистраторами, которые, возможно, проезжали мимо в момент происшествия — то есть, 27 мая в период с 23:30 до полуночи.

Зато другую нарушительницу закона, из-за которой на дороге погибла женщина, успешно отыскали, и сегодня правоохранители утвердили обвинительное заключение, передав материалы дела в суд.

Речь идет о 18-летней девушке, которая решила покататься на «Порше» в Пушкине, перед этим изрядно выпив. Дело было в нынешнем марте. В итоге автомобилистка спровоцировала аварию на перекрестке Оранжерейной улицы и Октябрьского бульвара. Второй участницей ДТП стала 27-летняя женщина на «Фольксвагене», которая, к сожалению, скончалась в больнице. С ней в салоне находился пассажир — его также пришлось госпитализировать.

По следам аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Вдобавок ко всему в ходе расследования выяснилось, что девушка не единожды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Теперь гонщице грозит до 12 лет колонии.