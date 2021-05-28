В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми, которые учатся в школе, в размере 10 тысяч рублей будет в середине июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Приём заявлений начнется в середине июля, отметила Баталина. Точная дата будет определена постановлением правительства, сообщает РИА «Новости». Выдавать выплаты начнут в конце лета — в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Постановление касается и первоклашек этого года.

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