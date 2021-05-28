В Кингисеппе в гараже нашли труп мужчины

В Ленинградской области 27 мая в Кингисеппском районе в одном из гаражей был обнаружен мужской труп. Об этом сообщает ivbg, ссылаясь на источник в органах.
В данный момент устанавливаются все детали гибели мужчины, тело которого было найдено в гараже.
Так, жуткая находка была сделана днем ранее. Труп находился в гараже недалеко от дома по улице Фабричной.
По некоторым данным, смерть 35-летнего мужчины наступила в связи с отравлением выхлопными газами. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в реке выловлен мужской труп.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Адмиралтейском районе под окнами дома лежит труп.