В Загубье в лесу загулял мужчина: его нашли только через пять дней

В Ленинградской области в Волховском районе заблудился мужчина, найти его невредимым удалось только через пять дней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В Волховском районе близ деревни Сторожно мужчина отправился в лес и заблудился там. Однако его удалось спасти.
Так, в целом было осмотрено 29 квадратных километров.
Спасатели Ленинградской области отыскали 53-летнего мужчину, который уже как пять дней находился в лесу.
Оказалось, что в Центр управления в кризисных ситуациях о пропавшем мужчине сообщили его родственники.
Выяснилось, что изначально поиски не давали никаких положительных результатов. При этом, искать мужчину не переставали. Делали это с утра до вечера, таким образом обследовав 29 квадратных километров.
И вот накануне вечером потерявшегося удалось обнаружить в лесу рядом с деревней Загубье. При этом помощь медиков мужчине не потребовалась.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленобласти трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.