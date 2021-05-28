В Загубье в лесу загулял мужчина: его нашли только через пять дней

В Загубье в лесу загулял мужчина: его нашли только через пять дней
Мужчину нашли в лесу рядом с деревней Загубье. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Волховском районе заблудился мужчина, найти его невредимым удалось только через пять дней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В Волховском районе близ деревни Сторожно мужчина отправился в лес и заблудился там. Однако его удалось спасти.

Так, в целом было осмотрено 29 квадратных километров.

Спасатели Ленинградской области отыскали 53-летнего мужчину, который уже как пять дней находился в лесу.

Оказалось, что в Центр управления в кризисных ситуациях о пропавшем мужчине сообщили его родственники.

Выяснилось, что изначально поиски не давали никаких положительных результатов. При этом, искать мужчину не переставали. Делали это с утра до вечера, таким образом обследовав 29 квадратных километров.

И вот накануне вечером потерявшегося удалось обнаружить в лесу рядом с деревней Загубье. При этом помощь медиков мужчине не потребовалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленобласти трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.

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