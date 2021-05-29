На стройке в Пушкинском районе задержали нелегальных мигрантов

На стройке в Пушкинском районе задержали нелегальных мигрантов
Несколько десятков мигрантов были доставлены в полицию. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Сотрудники сразу нескольких подразделений ГУ МВД России совместно с ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд на территории Пушкинского района Петербурга.

В строящемся доме задержали нелегальных мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Несколько десятков мигрантов были доставлены в полицию, составлены 45 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители проверены 130 иностранцев. В их числе присутствовали нарушители миграционного законодательства. Кроме того, когда мужчины увидели полицейских, то намеревались укрыться.

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