Глава немецкой делегации признал Крымский мост лучшим в Европе

Глава немецкой делегации Виктор Триппель отметил, что ему понравился Крымский мост.

Делегация из 25 немцев прибыла с визитом в Крым, сообщает РИА «Новости». Визит проходит в рамках проекта «Мирный Крым — своими глазами». Триппель отметил, что он лишь два раза участвовал в стройке мостов.

Он часто ездит по Европе, но такого хорошего моста он ещё нигде не встречал. По его мнению, это очень серьезное сооружение. Мост хорошо сделали, и он красивый. Триппель отметил, что мост ощущается просто как продолжение дороги.

Он сообщил, что с удобством прибыл к Крымскому мосту. А единственный недостаток, по мнению Триппеля это — ограничение скорости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым. Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым. Об этом заявил гендиректор перевозчика Игорь Чергинец.