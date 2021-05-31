Вакцинация для беременных и народное средство от COVID-19: новое о коронавирусе в России и мире

Эпидемиологическая обстановка в мире из-за пандемии коронавируса оставляет желать лучшего. Ежедневно COVID-19 подтверждаю у десятков тысяч человек. Власти стран видят один выход – коллективный иммунитет. В России вакцинация населения пока идет не так быстро, как хотелось бы.

По данным на понедельник, 31 мая, в Петербурге за сутки коронавирус в мире выявили более чем у 235 тысяч человек. Такие данные опубликовал Университет Джона Хопкинса. Таким образом, с начала пандемии в мире инфицированы были же 170 188 75 человек.

В России назвали условие для прекращения пандемии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в очередной раз напомнил, что победить коронавирус поможет массовая вакцинация населения.

«Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

К слову, вакцинацию могут пройти не все. Так, препараты, как правило, не рекомендуют использовать беременным женщинам. Как отметила заведующая лабораторией «Хадасса Москва», делать прививку женщинам нужно планово, еще когда они только собираются забеременеть. Вероятно, в будущем, делать прививку смогут беременные женщины. Это будет возможно после завершения клинических испытаний.

К слову, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что курение повышает риск заражения коронавирусом. Кроме того, у курящих COVID-19 протекает в более тяжелой форме.

Ученые также продолжают искать средства, способные защитить человека от новой коронавирусной инфекции. По мнению немецкий исследователей, эффективным средством может стать сок черноплодной рябины. Он ослабляет вирусы из-за высокого содержания полифенолов и кислой среды. Как считают ученые, полоскание соком горла — отличная профилактика от болезней и вирусов. Схожим действием обладают гранатовый сок и зеленый чай.