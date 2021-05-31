Чехия подготовила запрос компенсации от России за взрывы во Врбетице

Чехия подготовила запрос компенсации от России за взрывы во Врбетице
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

Власти Чехии подготовили требование к России о компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице.

«Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект», — заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, сообщает ТАСС.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

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