Чехия подготовила запрос компенсации от России за взрывы во Врбетице

Власти Чехии подготовили требование к России о компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице.

«Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект», — заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, сообщает ТАСС.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.