Жительница Греции умерла после прививки AstraZeneca

Жительница Греции умерла после прививки AstraZeneca
AstraZeneca. Фото: www.instagram.com/astrazeneca

В Греции 44-летняя женщина умерла после прививки от коронавируса AstraZeneca.

Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду рассказала, что женщина «ушла из жизни в связи с редким синдромом тромбоза с тромбопенией, который связан с вакциной AstraZeneca», сообщает РИА «Новости».

Это уже второй случай смерти в стране, связанный с препаратом AstraZeneca.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в Греции зафиксировано 402 306 случаев коронавируса, выздоровело 93 764 пациентов, число смертельных исходов достигло 12 095.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

AstraZeneca греция коронавирус


 

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