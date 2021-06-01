В центре Петербурга скорая сбила на пешеходном переходе на самокатчицу

В Петербурге 1 июня ночью в центре города 21-летняя девушка на самокате оказалась под колесами автомобиля реанимации.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области пишет, что реанимобиль, который поворачивал с Литейного проспекта на Невский проспект совершил наезд на девушку на самокате, решившую не сходя с транспортного средства переехать пешеходный переход. Отмечается, что у скорой были включены проблесковые огни.

В связи со случившемся полиция начала проверку.

Известно, что пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь еще на месте происшествия. Девушка получила незначительные травмы. При том, после осмотра медиков была отпущена домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после падения с самоката.