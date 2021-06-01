В Ленобласти откроют первый в России центр респираторной поддержки детей

В центре будут обучать детей, которые родились с пороками и травмами.

В Ленинградской области откроют первый в России центр респираторной поддержки детей с врожденными пороками и травмами. Там их планируют учить передвигаться, гулять и плавать с портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что центр будет работать на базе детского хосписа. Это первое подобное место в России, где будут помогать детям адаптироваться к жизни с портативными аппаратами после реанимации. Напоминаем, что хоспис, открытый в 2018 году в Токсово, рассчитан на одновременное пребывание 30 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый корпус больницы Святого Георгия примут первых пациентов в декабре 2021 года.