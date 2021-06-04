В Петербурге подозреваемого в насилии над немецким студентом отправили под домашний арест

В Петербурге подозреваемого в насилии над немецким студентом отправили под домашний арест
Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Фото: pixabay

Мужчина отрицает все обвинения – он уверяет, что ничего не делал и его задержали по ошибке.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в ограблении и насильственных действий сексуального характера в отношении 20-летнего студента из Германии. Об этом 3 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Галерной улице во вторник, 1 июня. Гражданин Германии рассказал, что к нему в квартиру вошли двое мужчин, которые совершили ряд насильственных действий, после чего отобрали у него iPhone 11, кошелек с 30 тыс. рублей, банковские карты и скрылись.

Подозреваемый был довольно быстро задержан. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на улице Руднева поймали насильника.

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