В Петербурге подозреваемого в насилии над немецким студентом отправили под домашний арест

Мужчина отрицает все обвинения – он уверяет, что ничего не делал и его задержали по ошибке.

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в ограблении и насильственных действий сексуального характера в отношении 20-летнего студента из Германии. Об этом 3 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на Галерной улице во вторник, 1 июня. Гражданин Германии рассказал, что к нему в квартиру вошли двое мужчин, которые совершили ряд насильственных действий, после чего отобрали у него iPhone 11, кошелек с 30 тыс. рублей, банковские карты и скрылись.

Подозреваемый был довольно быстро задержан. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на улице Руднева поймали насильника.