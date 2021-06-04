Под утро во Всеволожском районе загорелся частный дом

Под утро во Всеволожском районе загорелся частный дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 4 июня, в деревне Касимово Всеволожского районе Ленинградской области произошел пожар. Там загорелся дачный дом.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 03:44. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. О причинах пожара не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу потому как в жилом доме случился пожар.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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