В Петербурге четырехбалльные пробки будут весь день

Сегодня в Петербурге собрались трехбалльные пробки. Утром жители города на Неве едут на работу, но несмотря на это на автомобильных пробок нет.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в пятницу, 4 июня , к 8:30 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация усугубиться. Автомобильные пробки станут уже четырехбалльными. И такая ситуация продолжится вплоть до второй половины дня.

Наибольшее скопление машин наблюдается на проспекте Непокоренных, на Гражданском проспекте, на Политехнической улице, на Светлановском проспекте, на Северном и проспекте Культуры, на 2-м Муринском проспекте, на проспекте Испытателей, на ЦДМ, на Садовой улице, на Московском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Загородном проспекте, на набережной Обводного канала.

Красные участки также имеются на ЗСД, во Всеволожске, в Петергофе, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.