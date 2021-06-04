Улица Савушкина оказалась усыпана кирпичами после проезда ГАЗели

Участок улицы Савушкина в Петербурге оказался усыпан кирпичами. Проезд затруднен.
Инцидент случился сегодня, 4 июня, у дома №28. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Петрович растерял кирпичи на проезжей части», — написал автор записи.
На кадрах видно, что кирпичи заняли одну из полос движения. Водитель припарковал ГАЗель и вышел убирать последствия неаккуратной езды.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после ДТП с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.